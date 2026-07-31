Москва31 июл Вести.Генпрокуратура подала в суд иск к восьми иностранным организациям, связанным со "Свидетелями Иеговы" (организация в 2017 году признана экстремистской и запрещена в России), об изъятии в регионах России объектов жилой и коммерческой недвижимости общей площадью свыше 11 тыс. кв. м. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

Иск Генпрокуратуры к "Свидетелям" был направлен в Кузьминский суд Москвы, где надзорное ведомство потребовало признать недействительными сделки по передаче недвижимости и обратить спорное имущество в собственность государства.

Ответчиками по делу указаны религиозные организации и фонды, зарегистрированные в Австрии, Дании, Испании, Португалии, Нидерландах, Финляндии, Швеции, а также Всемирное главное управление "Свидетелей Иеговы" в США. В качестве третьего лица привлечен Минюст сообщают источники

По данным Генпрокуратуры, "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и зарубежные организации входили в единую структуру под управлением Всемирного главного управления в США. Российское ведомство утверждает, что сделки носили мнимый характер и были направлены на сохранение материальной базы ликвидированной организации.

Тем самым действия зарубежных структур носят недобросовестный характер, посягают на общественные отношения в сфере защиты граждан от экстремизма и явно преследуют противоправную цель сохранить материальную базу и деструктивный потенциал экстремистского религиозного объединения гласит цитата из документа

В исковом заявлении говорится, что в результате этих сделок на иностранных юридических лиц были оформлены 123 объекта недвижимости, в том числе 63 объекта жилой и коммерческой недвижимости общей площадью свыше 11 тыс. кв. м и 60 земельных участков общей площадью 5,6 га. Они расположены в Москве, Московской, Ленинградской, Псковской, Ростовской, Воронежской, Иркутской, Ивановской, Свердловской, Курганской, Липецкой, Самарской и других областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях и других регионах.

В иске прокуратура также просит суд принять обеспечительные меры, указав на риск отчуждения имущества до рассмотрения дела по существу.

РБК направил запрос в Генеральную прокуратуру и Министерство юстиции.