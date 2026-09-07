Москва7 сен Вести.Имущество иноагентов, которые занимаются дискредитацией российской армии, должно изыматься в пользу нужд СВО и семей участников спецоперации, заявил в интервью RT глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

1 сентября в силу вступил закон, в котором говорится о возможности арестовывать имущество релокантов, которые, находясь за пределами РФ, нарушают российское законодательство. В перечень правонарушений, за которые может быть наложен арест на имущество, входит распространение фейковой информации и дискредитация армии.

У нас есть много командиров, героев России. Заслуженные участники СВО, которые заслуживают внимания. И я считаю, что вот именно эти деньги должны пойти на покупку недвижимости, на какие-то поощрения, на членов их семей, на реабилитацию заявил Бородин

4 августа президент России Владимир Путин подписал пакет законов, вводящих дополнительные ограничения для лиц, скрывающихся за рубежом от уголовного преследования, а также для отдельных категорий нарушителей законодательства об иноагентах.