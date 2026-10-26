Лидеры ОПГ "Покровские" получили по 24 года за захват агрокомплекса "Кущевский" Суд приговорил лидеров действовавшей на Дону ОПГ "Покровские" к 24 годам

Москва26 окт Вести.Головинский районный суд Москвы заочно вынес приговор лидерам организованной преступной группировки (ОПГ) "Покровские" Андрею Коровайко и Аркадию Чебанову, сообщает "Коммерсант-Ростов" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Рассматриваемое дело, по данным источника, было связано с рейдерским захватом агрокомплекса "Кущевский". Подсудимые получили по 24 года лишения свободы.

Обоим подсудимым назначили наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. Коровайко также оштрафован на более чем 303 млн руб., Чебанов – на 432 млн руб. отмечается в публикации

Фигурантов обвиняли в организации ОПГ, вымогательстве, мошенничестве, покушении на мошенничество, присвоении или растрате, принуждении к даче показаний, заведомо ложном доносе и заведомо ложных показаниях.

Суд постановил конфисковать почти 178 миллионов рублей, полученные ОПГ, а также удовлетворил иски о компенсации морального вреда в 10 миллионов рублей в пользу одного из потерпевших и по 1 миллиону в пользу двух других. Кроме того, был удовлетворен иск по материальному вреду агрокомплекса "Кущевский" в более чем 138 миллионов рублей.