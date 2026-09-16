В Екатеринбурге двое предпринимателей получили до 8,5 лет за хищение земель

В Екатеринбурге осуждены двое предпринимателей, похитивших земли на 430 млн В Екатеринбурге двое предпринимателей получили до 8,5 лет за хищение земель

Москва16 сен Вести.В Екатеринбурге суд вынес приговор в отношении двух местных предпринимателей, признав обоих виновными в хищении земельных участков общей площадью более 4,5 млн квадратных метров. Как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, Вадиму Лукачу и Олегу Молотилову назначено наказание в виде 8,5 и 8 лет лишения свободы соответственно, а также штрафы.

Фигурантам инкриминировалось приобретение права на чужое имущество через обман и злоупотреблением доверием с использованием служебного положения, а также легализация имущества, полученного преступным путем.

Вадиму Лукачу назначено окончательное наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 1 600 000 рублей. Олегу Молотилову назначено окончательное наказание 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 1 500 000 рублей говорится в сообщении инстанции в мессенджере МАХ

Согласно материалам уголовного дела, Лукач незаконно получил право на землю, которая принадлежала Российской академии сельскохозяйственных наук и находилась в бессрочном пользовании у ГУП ОПХ "Исток". Для этого он привлек своего знакомого Мотовилова и договорился с директором "Истока", получил участков в аренду, разделил его на 29 наделов, а фирму-арендатора объявил банкротом. После землю выкупили по льготной цене без торгов. Речь идет об ущербе, превышающем 430 миллионов рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке.