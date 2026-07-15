В Ростовской области фигуранты дела об "аксайских рынках" получили до 17 лет

Суд поставил точку в громком деле об "аксайских рынках" в Ростовской области В Ростовской области фигуранты дела об "аксайских рынках" получили до 17 лет

Москва15 июл Вести.В Пролетарском суде Ростова-на-Дону вынесен приговор в отношении бывшего главы Аксайского района Ростовской области Виталия Борзенко и бизнесмена Карима Бабаева, обвиняемых по делу о незаконном завладении земельными участками. Как сообщает корреспондент ИС "Вести", обоим фигурантам назначено наказание в виде лишения свободы на 17 лет.

Также сроки получили бывший заместитель районного прокурора Татьяна Васильева – ее отправили в колонию на 10,5 лет, и сыновья предпринимателя, их приговорили 9,5 годам заключения.

Речь идет о громком деле "аксайских рынков". Согласно выводам правоохранителей, земли под торговыми рядами "Атланта", "Овощного", "Алмаза" и "Строительного" члены местной ОПГ незаконно присвоили еще в начале 2000-х, однако силовые рейды начались там только весной 2021 года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке.