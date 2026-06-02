Москва2 июн Вести.В Хостинском районном суде оглашен приговор в отношении четырех застройщиков коттеджного поселка "Горная Поляна". Подробности сообщает в MAX объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Александр Приданников, Андрей Аллилуев, Николай Бабогло и Александр Кочергин признаны виновными по статье в совершении преступлений, предусмотренных п. п. "а, б" ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба в особо крупном размере).

По материалам следствия, в 2019 году подсудимые стали собственниками четырех земельных участков площадью около 1 га в селе Сергей-Поле. Территория была поделена на 22 участка, после чего застройщики начали проводить активную рекламную компанию строящегося коттеджного поселка.

При этом им было достоверно известно о результатах инженерных изысканий, которые указывали на опасность оползней, что требовало применения при возведении зданий специальных технологий говорится в сообщении

Подсудимые игнорировали рекомендации специалистов и вели строительство, не учитывая оползневую опасность. Продажа жилья в строящемся поселке продолжалась. В 2021 году в результате оползня коттеджи из-за недоработок проектирования частично разрушились. В результате владельцам был нанесен ущерб в размере более 130 млн рублей.

Суд приговорил Александра Приданникова к 3 годам, Андрея Аллилуева - 2 годам 10 месяцам, Александра Кочергина - 2 годам 2 месяцам, Николая Бабогло - 1 году 9 месяцами. Наказание осужденные будут отбывать в колонии-поселении.