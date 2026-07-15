Экс‑глава района и владелец рынков получили по 17 лет

Суд приговорил 15 человек по делу о незаконных рынках в Ростовской области Экс‑глава района и владелец рынков получили по 17 лет

Москва15 июл Вести.По делу о незаконных рынках в Аксайском районе Ростовской области 15 человек, в том числе бывший глава района Виталий Борзенко и владелец рынков Карим Бабаев, получили тюремные сроки. Об этом сообщает ТАСС.

Признать подсудимых виновными и назначить наказание в виде лишения свободы приводятся в сообщении слова судьи

Кариму Бабаеву назначили 17 лет колонии и штраф 4,4 млн рублей, Виталию Борзенко — 17 лет и штраф 4 млн рублей. При этом прокуратура просила более суровое наказание: для Бабаева — 25 лет и штраф 7 млн рублей, для Борзенко — 25 лет и штраф 5,5 млн рублей.

Кроме того, прокурор требовал передать имущество осужденных в доход государства, вернуть 27 земельных участков муниципалитету и снять с них арест.

По версии следствия, Карим Бабаев руководил преступной группой, которая незаконно получала землю и организовывала торговлю в районе. Виталий Борзенко, будучи главой администрации, помогал в приобретении участков.

В апреле 2021 года на рынках провели масштабную проверку: в ней участвовали около 3,5 тысяч силовиков. Их интересовали возможные случаи контрабанды и нелегальной торговли. После проверки доступ на рынки ограничили, а позже суд постановил полностью остановить их работу.