Суд в Иваново признал ОПГ из 14 человек, приговоренных к тюрьме, экстремистской

В Иваново преступную группу из 14 приговоренных человек признали экстремистской Суд в Иваново признал ОПГ из 14 человек, приговоренных к тюрьме, экстремистской

Москва16 июл Вести.В Иваново организованная преступная группа под руководством Г. Д. Калмахелидзе, осужденная за незаконное производство и покушение на незаконный сбыт наркотических веществ, была признана экстремистской. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ивановской области.

Решение вынес Октябрьский районный суд города Иваново.

Организованная преступная группа, состоящая из 14 физических лиц, осужденных приговором Ивановского областного суда от 24 марта 2025 года, признана экстремистской сказано в канале

Теперь ее деятельность запрещена на территории РФ. В пользу государства также обращено имущество, ранее принадлежавшее административным ответчикам.

Один из подсудимых обвинялся в создании и руководстве преступным сообществом. Остальным же вменялось участие в ее деятельности.