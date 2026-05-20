В доход государства обращено более 57 млн рублей ивановских "черных банкиров"

Москва20 мая Вести.Ленинский районный суд Иванова 20 мая удовлетворил исковые требования прокурора области о взыскании денежных средств с участников преступной группы. Речь идет об обращении в доход государства более 57 млн рублей, говорится на сайте прокуратуры Ивановской области.

В ходе проверки было установлено, что в 2022 году 51-летняя жительница Ивановской области создала преступное сообщество с целью незаконного обогащения. Членами ОПГ стали 17 местных жителей.

Для осуществления незаконной банковской деятельности и обналичивания денежных средств участники преступного сообщества использовали банковские счета фиктивных компаний, а также индивидуальных предпринимателей.

Всего за период с января 2022 года по август 2023 года размер незаконно полученного дохода превысил 57 млн рублей говорится в сообщении

В настоящее время 17 лицам предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, незаконной банковской деятельности с извлечением дохода, получении и даче взятки. Трем фигурантам вынесены приговоры.