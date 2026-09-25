За хищение 75 млн рублей у водоканала в Ставрополе осуждены два человека

Два человека осуждены в Ставрополе за хищения у водоканала За хищение 75 млн рублей у водоканала в Ставрополе осуждены два человека

Москва25 сен Вести.По уголовному делу о хищениях на ГУП "Ставрополькрайводоканал" осуждены два участника преступного сообщества, похитившие 75 млн рублей, сообщает прокуратура Ставропольского края.

После обращения граждан о перебоях и плохом качестве воды была проведена прокурорская проверка, которая выявила хищение бюджетных средств. Материалы передали в следственные органы, после чего возбудили уголовные дела против должностных лиц ГУП СК "Ставрополькрайводоканал".

В суде установлено, что руководитель ресурсоснабжающей организации создал преступное сообщество с целью хищения денежных средств предприятия путем проведения закупок по искусственно завышенным ценам. В состав одного из структурных подразделений сообщества были вовлечены подсудимые говорится в сообщении прокуратуры

Суд назначил подсудимым наказание— от 4,5 до 6 лет в колониях общего и строгого режима, плюс ограничение свободы на год каждому. Одному из них добавили штраф в 4 млн рублей и конфискацию имущества на 75 млн рублей. Гражданские иски водоканала суд удовлетворил — с подсудимых взыщут от 28 млн до 75 млн рублей.

Дело в отношении руководителя и остальных участников сообщества, которым вменяется хищение еще более 336 млн рублей, также рассматривается в суде.