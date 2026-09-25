В Башкирии вынесен приговор за похищение человека и вымогательство Трех жителей Башкирии осудили за похищение человека и вымогательство

Москва25 сен Вести.В Белебее Республики Башкортостан оглашен приговор троим жителям Белебеевского района 19, 21 и 22 лет за похищение человека и вымогательство. Подробности в MAX сообщает региональная прокуратура.

По материалам следствия, в декабре 2024 года между двумя местными жителями возник конфликт в ночном заведении. На помощь подсудимому пришли двое его друзей, одному из которых на тот момент было 17 лет.

Соучастники посадили потерпевшего на заднее сиденье автомобиля, вывезли за город и, используя биту, а также руками и ногами нанесли телесные повреждения. При этом они вымогали денежные средства, высказывая угрозы дальнейшего применения насилия говорится в сообщении

Найдя в кармане потерпевшего банковские карты, они вернулись, чтобы снять наличные. Пострадавшему удалось сбежать, он обратился в правоохранительные органы.

Суд приговорил подсудимых к срокам от 7 до 8 лет колонии общего и строгого режимов. Также они выплатят компенсацию морального вреда в размере 750 тыс. рублей.