В Ставропольском крае руководителей приговорили к срокам по делу о банкротстве

На Ставрополье руководителей компании осудили за преднамеренное банкротство В Ставропольском крае руководителей приговорили к срокам по делу о банкротстве

Москва1 сен Вести.В городе Лермонтове Ставропольского края суд вынес обвинительный приговор руководителям компании за умышленное доведение ее до банкротства. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов региона.

По данным следствия, осужденные, являясь фактическими руководителями организации, намеренно довели ее до банкротства, в результате чего компания не смогла в полном объеме удовлетворить требования кредиторов на сумму свыше 130 миллионов рублей.

Фигуранты признаны виновными по части 4 статьи 159 и статье 196 УК РФ и приговорены к лишению свободы на срок от 4,5 до 5,5 года в колонии общего режима. Также удовлетворен гражданский иск представителя потерпевшего – с осужденных солидарно взыскана сумма причиненного ущерба.

Суд признал подсудимых виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ст. 196 УК РФ, и назначил им наказания в виде лишения свободы на срок от 4 лет 6 месяцев до 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима говорится в публикации

Ранее прокуратура Ставропольского края сообщала, что компания на основании фиктивных документов получила федеральные субсидии на сумму свыше 200 миллионов рублей, а в 2013-2015 годах организовала фиктивный документооборот с подконтрольными фирмами для вывода активов и ухода от налогов.