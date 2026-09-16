В Забайкалье женщина, угрожая отверткой, требовала одолжить ей водку в магазине

Жительница Забайкалья получила срок за разбой и попытку кражи В Забайкалье женщина, угрожая отверткой, требовала одолжить ей водку в магазине

Москва16 сен Вести.Полтора года проведет в колонии жительница Забайкалья за попытку одолжить с угрозами две бутылки водки в магазине, сообщается в MAX-канале объединенного пресс-центра судов региона.

Установлено, что в селе Газимурский Завод Забайкальского края местная жительница в нетрезвом состоянии угрожала продавцу отверткой и требовала передать ей в долг две бутылки водки стоимостью около 2 тысяч рублей. Преступный умысел подсудимой не удалось довести до конца. Потерпевшая не отдала товар злоумышленнице.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима говорится в сообщении

Подсудимую взяли под стражу в зале суда.