Москва16 сенВести.Полтора года проведет в колонии жительница Забайкалья за попытку одолжить с угрозами две бутылки водки в магазине, сообщается в MAX-канале объединенного пресс-центра судов региона.
Установлено, что в селе Газимурский Завод Забайкальского края местная жительница в нетрезвом состоянии угрожала продавцу отверткой и требовала передать ей в долг две бутылки водки стоимостью около 2 тысяч рублей. Преступный умысел подсудимой не удалось довести до конца. Потерпевшая не отдала товар злоумышленнице.
Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года с отбыванием в исправительной колонии общего режимаговорится в сообщении
Подсудимую взяли под стражу в зале суда.