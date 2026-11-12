Москва12 нояВести.Октябрьский районный суд Иваново отправил под арест начальника ОМВД России по Комсомольскому району Ивановской области, обвиняемого в превышении должностных полномочий и похищении человека, сообщает объединенная пресс-служба судов региона в мессенджере MAX.
Постановлением Октябрьского районного суда г. Иваново от 12 ноября 2026 года по ходатайству органа следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 23 сутокотмечается в публикации
Высокопоставленный полицейский был задержан 11 ноября.
Расследуется уголовное дело, по которому к ответственности привлекаются 15 человек, семеро признаны потерпевшими.
Преступление выявлено и пресечено сотрудниками УФСБ России по Ивановской области совместно с коллегами из оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального УМВД.