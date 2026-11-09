На главу комитета по труду Ивановской области завели дело о коррупции Главу комитета по труду Ивановской области подозревают в превышении полномочий

Москва9 ноя Вести.Уголовное дело о превышении полномочий возбудили в отношении председателя комитета по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции Ивановской области. Об этом сообщает в MAX прокуратура региона.

По данным ведомства, в период с 2024 по 2026 год мужчина регулярно давал распоряжения о начислении выплат директору подведомственного казенного учреждения. Законных оснований на это не было, при этом деньги давались якобы за интенсивность и высокие показатели работы.

Указанные распоряжения изданы должностным лицом в отсутствие установленных качественных и количественных критериев для данного вида выплат. Общий размер выплат, произведенных по такой схеме, составил более 2,2 млн рублей говорится в сообщении

Возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Ход и результаты расследования контролирует прокуратура.