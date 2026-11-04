Москва4 ноя Вести.Главе Кош-Агачского района Республики Алтай предъявлено официальное обвинение в превышении должностных полномочий (пп. "в", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщил региональный Следственный комитет.

Согласно материалам расследования, в период с декабря 2024 года по май 2025 года чиновник без проведения конкурсных процедур продал знакомому местному предпринимателю по заниженной стоимости находившиеся в муниципальной собственности нежилое здание и земельный участок в селе Кош-Агач.

В результате противоправных действий обвиняемого районному бюджету причинен ущерб на сумму свыше 5 млн рублей. Фигурант задержан, с его участием проводятся следственные действия уточняется в сообщении ведомства

В СК отметили, что оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками республиканского Управления ФСБ России.