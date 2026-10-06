Москва6 окт Вести.В Иглинском районе Башкирии с 2000 по 2010 год бывший глава администрации района проводил аукционы по продаже сельхозземель и продавал их в несколько раз дешевле кадастровой стоимости. При этом в аукционной комиссии участвовал один его родственник, а другой руководил компаниями, которые участвовали в торгах. Это выяснилось при проверке соблюдения земельного законодательства, сообщает прокуратура республики Башкортостан.

После приватизации земельные участки оформлялись в собственность родственников экс-чиновника, а часть из них он оформил на себя после прекращения полномочий. В результате они завладели землями, которые в последующем были разделены более чем на 560 маленьких участков говорится в сообщении

Прокуратура подала в суд иск, чтобы вернуть участки в доход государства. Суд полностью удовлетворил эти требования. Чтобы решение точно исполнили, на недвижимость и другое имущество ответчиков наложили аресты.