В Приамурье имущество экс-главы предприятия ФСИН обратили в доход государства Имущество экс-директора предприятия ФСИН в Приамурье изъято в доход государства

Москва20 ноя Вести.Имущество и денежные средства экс-директора предприятия Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) в Приамурье на 147 млн руб. обращены в доход государств. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Амурской области.

Установлено, что расходы семьи бывшего директора ФГУП "Амурское" ФСИН России, осужденного за растрату бюджетных денежных средств, многократно превышали официальные доходы отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

Проверка показала, что супруги фиктивно расторгли брак, после чего 4 объекта недвижимости общей стоимостью более 120 млн рублей переоформили на связанных с ними лиц, а дорогой автомобиль стоимостью свыше 10 млн рублей зарегистрировали на близкого родственника.

Также прокуратура потребовала взыскать с бывшего руководителя и его бывшей супруги 17,4 млн рублей - эквивалент стоимости трех проданных квартир в Московской области и Краснодарском крае.

Имущество и денежные средства общей стоимостью более 147 млн рублей обращены в федеральную собственность. Право собственности РФ на движимое и недвижимое имущество уже зарегистрировано.