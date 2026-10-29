Суд в Калуге изъял у экс-полицейского имущество на сумму более 17,8 млн рублей

В Калуге у бывшего полицейского изъяли имущество на более 17,8 млн рублей Суд в Калуге изъял у экс-полицейского имущество на сумму более 17,8 млн рублей

Москва29 окт Вести.Суд в Калуге удовлетворил иск об обращении в доход государства имущества бывшего сотрудника полиции на сумму более 17,8 млн рублей, приобретенного на доходы, законность происхождения которых он не смог подтвердить. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в MAX.

Ведомство проверило исполнение федерального законодательства в сфере противодействия коррупции.

Установлено, что, занимая последовательно должности начальника УМВД России по Калуге, заместителя и начальника центра профессиональной подготовки УМВД России по Калужской области, полицейский приобрел в 2020-2022 годах машину Toyota Camry, квартиру в Орле, а также земельный участок площадью 1905 кв. м на территории Боровского района.

На участке он построил двухэтажный кирпичный дом площадью 360 "квадратов".

Большую часть указанного имущества общей стоимостью свыше 17,8 млн рублей, что в несколько раз превышает его доход за предшествующие 3 года, сотрудник полиции оформил в собственность своей родственницы, являющейся пенсионеркой отмечается в сообщении

В доход государства обращены машина, квартира, земельный участок и домовладение как приобретенные на неподтвержденные доходы.