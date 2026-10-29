Москва29 октВести.Суд в Калуге удовлетворил иск об обращении в доход государства имущества бывшего сотрудника полиции на сумму более 17,8 млн рублей, приобретенного на доходы, законность происхождения которых он не смог подтвердить. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в MAX.
Ведомство проверило исполнение федерального законодательства в сфере противодействия коррупции.
Установлено, что, занимая последовательно должности начальника УМВД России по Калуге, заместителя и начальника центра профессиональной подготовки УМВД России по Калужской области, полицейский приобрел в 2020-2022 годах машину Toyota Camry, квартиру в Орле, а также земельный участок площадью 1905 кв. м на территории Боровского района.
На участке он построил двухэтажный кирпичный дом площадью 360 "квадратов".
Большую часть указанного имущества общей стоимостью свыше 17,8 млн рублей, что в несколько раз превышает его доход за предшествующие 3 года, сотрудник полиции оформил в собственность своей родственницы, являющейся пенсионеркойотмечается в сообщении
В доход государства обращены машина, квартира, земельный участок и домовладение как приобретенные на неподтвержденные доходы.