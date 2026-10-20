Москва20 окт Вести.В Санкт-Петербурге суд обратил в доход государства имущество и деньги бывшего главы Управления собственной безопасности регионального главка МВД РФ Алексея Васильева. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Петроградский районный суд г. Санкт-Петербурга изъял в доход РФ имущество и денежные средства бывшего начальника Управления собственной безопасности ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области... Суд выяснил, что совокупный доход Васильева А.В. и его супруги Васильевой О.В. с 2010 по 2023 год составил 38 603 881 руб. 92 коп., тогда как в указанный период приобретены 23 объекта недвижимости и 6 транспортных средств общей стоимостью не менее 227 198 376 руб. 62 коп говорится в сообщении инстанции в мессенджере МАХ

Речь идет об имуществе, которое было оформлено не только на супругов Васильевых, но и его мать, тестя и других родственников, в том числе бабушку жены. Это несколько объектов недвижимости, среди которых квартира в Сочи и помещение в Москве, а также земельные участки, три автомобиля и машиноместа.

Васильев работал в органах внутренних дел с 2003-го по 2023 годы, пост руководителя УСБ занял в 2019-м. В 2025 году его объявили в розыск в рамках расследования уголовного дела о получении взятки.