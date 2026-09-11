Москва11 сен Вести.Бывший майор ФСБ Дмитрий Докучаев, осужденный за госизмену в 2019 году и вышедший по УДО в 2021-м, оспаривает изъятие своих активов, сообщает "Коммерсант".

Дело связано с расследованием организованной преступной группы, создавшей анонимную платежную систему UAPS и криптобиржу Cryptex. По данным СКР, только за 2023 год оборот этих сервисов превысил 112 млрд рублей — ими пользовались киберпреступники для отмывания денег.

Генпрокуратура установила, что Докучаев был клиентом этой системы: проводил незаконные операции с деньгами, драгоценностями и цифровыми активами. Недвижимость он оформлял на жену, отца и других родственников, не имея значительного официального дохода. В марте 2025 года у семьи прошли обыски — изъяли пять квартир с машиноместами, пять иномарок, пять килограммов золота, бриллианты и миллионы наличными, а также обязали вернуть деньги за уже проданное имущество.

Согласно базе данных судебной системы столицы, апелляционная жалоба Дмитрия Докучаева и трех его родственников, включая жену, поступила в Мосгорсуд 28 августа. Семья требовала вернуть активы, обращенные в доход государства сообщает "Коммерсант"

Однако Мосгорсуд пока оставил жалобу экс-майора и его родственников "без движения". Это следует из информации, опубликованной на сайте судов общей юрисдикции Москвы.