Москва30 июн Вести.Следственный департамент МВД завершил расследование уголовного дела в отношении одного из создателей онлайн-площадки по продаже наркотиков Hydra, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным следствия, в 2015 году мужчина принимал активное участие в создании интернет-площадки, которая действовала в даркенте до 2022 года. На платформе более 19 тысяч виртуальных магазинов торговали наркотиками, фальшивыми банкнотами, поддельными документами, а также информацией из различных баз данных.

В 2022 году в результате международной полицейской операции были изъяты серверы, которые обеспечивало работу площадки, а также задержаны и привлечены к уголовной ответственности участники преступного сообщества.

Среди прочих подозреваемых задержан один из создателей и руководителей криминального бизнеса... Следователем ему предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом и соучастии в не менее чем 540 особо тяжких преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков отметила Волк

Установлено, что фигурант вкладывал полученные доходы в покупку недвижимости на территории Московского региона и Краснодарского края, а также в предпринимательскую деятельность. Всего он легализовал более 1 миллиарда рублей.

Уголовное дело, насчитывающее 358 томов, с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.