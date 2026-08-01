Фигурант дела о мошенничестве с квартирой Долиной хочет выйти из колонии по УДО

Осужденный за мошенничество с квартирой Долиной готовится к УДО Фигурант дела о мошенничестве с квартирой Долиной хочет выйти из колонии по УДО

Москва1 авг Вести.Андрей Основа, осужденный за мошенничество с квартирой певицы Ларисы Долиной, не стал подавать кассационную жалобу и может выйти на свободу в рамках условно-досрочного освобождения (УДО).

Об это сообщил его адвокат Асим Алыев в беседе с ТАСС.

Мой доверитель отказался от подачи кассационной жалобы на приговор Балашихинского суда. Вместе с тем Андрей Основа пытается сейчас либо заменить назначенное ему наказание на более мягкое, либо выйти из колонии условно-досрочно сказал адвокат

Андрей Основа отбывал наказание в колонии в подмосковном Ногинске, но его этапировали в другое пенитенциарное учреждение.

31 июля Дмитрий Леонтьев – другой фигурант дела о мошенничестве с квартирой Долиной – заключил контракт с Минобороны и отправился в зону специальной военной операции.