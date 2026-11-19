Суд конфисковал имущество на 300 млн руб. у экс-директора БТИ Сочи Сухозадова У экс-директора БТИ Сочи конфисковали имущество на 300 млн руб.

Москва19 ноя Вести.Хостинский районный суд Сочи обратил в доход государства имущество бывшего директора сочинского филиала "Краевого БТИ" Евгения Сухозадова на общую сумму более 317 миллионов рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Согласно материалам гражданского дела, с 2002 по 2015 годы Сухозадов занимал должность директора филиала "Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ" по Сочи. При этом на него, его родственников и близких друзей было оформлено значительное число общая кадастровая стоимость которых превышает 300 миллионов рублей.

Установлено, что у Сухозадова, а также у вышеперечисленных лиц в указанный период времени отсутствовала финансовая возможность приобретения дорогостоящей недвижимости. В связи с этим имеются основания полагать, что объекты недвижимости фактически приобретены ответчиком на денежные средства, законность происхождения которых не может быть подтверждена сказано в сообщении

Суд, рассмотрев материалы гражданского дела, конфисковал объекты недвижимости на общую сумму 317,7 миллиона рублей. Решение суда подлежит к немедленному исполнению.