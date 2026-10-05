Суд в Москве приговорил экс-мэра Сочи Копайгородского к 15 годам за взятки

Экс-мэр Сочи Копайгородский отправится в колонию на 15 лет Суд в Москве приговорил экс-мэра Сочи Копайгородского к 15 годам за взятки

Москва5 окт Вести.Мещанский районный суд Москвы приговорил бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского к 15 годам колонии, признав его виновным в получении 248 миллионов рублей взяток, сообщает ТАСС.

В ходе прений сторон гособвинение просило для Копайгородского 21 год лишения свободы и штраф 550 тысяч рублей.

По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Копайгородскому наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом 500 млн рублей огласила приговор судья

Его также лишили права занимать должности на госслужбе на 14,5 года и медали "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Установлено, что экс-мэр при посредничестве супруги Янины Копайгородской с марта 2022 года по май 2024-го получил от представителей компаний 248 миллионов рублей за создание благоприятных условий для развития бизнеса и общее покровительство. Копайгородские легализовали деньги через покупку недвижимости. Кроме того, Копайгородский при пособничестве супруги похитил два муниципальных земельных участка в Сочи стоимостью не менее 26 миллионов рублей, которые были оформлены на Копайгородскую и подконтрольное лицо.

Копайгородский был главой Сочи с 11 сентября 2019 года до 14 мая 2024 года, 25 сентября 2024 года он был заключен под стражу.