Осужденной на 9 лет Копайгородской просят дать отсрочку от наказания из-за детей Старший сын Копайгородской просит суд дать матери отсрочку от наказания

Москва21 окт Вести.Старший сын Янины Копайгородской, осужденной на 9 лет колонии, просит дать ей отсрочку от наказания. Советующую апелляцию он подал в Московский городской суд. Об этом в беседе с ТАСС рассказала ее адвокат Елизавета Меткина.

Старший сын Янины Копайгородской обратился в апелляционную инстанцию в защиту троих малолетних детей, оставшихся без обоих родителей, которых он не может им заменить. Давид Давлатов, ставший опекуном троих малолетних братьев и сестер, оспорил отказ суда первой инстанции в применении статьи 82 УК РФ приводит агентство слова своего собеседницы

Осужденная – жена бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, которого приговорили к 15 годам лишения свободы за получение взяток на общую сумму 248 миллионов рублей. Его супругу признали виновной в соучастии в растрате, легализации денежных средств и посредничестве во взяточничестве.