Москва15 окт Вести.Вдова основателя бренда "Б.Ю. Александров" Ольга Александрова на заседании судебной коллегии Мосгорсуда, которая рассматривает спор о наследстве бизнесмена Бориса Александрова, потребовала отвода всего состава коллегии, сообщают "Известия".

Я не понимаю, что происходит в суде. Меня возмущает бесконечная волокита, которую устроили судьи заявила Александрова

По ее мнению, судьи намеренно затягивают рассмотрение дела. Женщина напомнила, что с марта по октябрь заседания переносились 8 раз без объективных причин.

Кроме того, в материалах дела имеются необходимые сведения, включая данные Роспатента.

К материалам процесса приобщили также документы на бывшего следователя Савченко, который занимался делом о возможной подделке завещания Александрова, а позже был приговорен к 7 годам 6 месяцам колонии за получение крупной взятки. Александрова утверждает, что именно Савченко изъял у нотариуса рукописное завещание предпринимателя, которое потом пропало.

Помимо этого, Александрова обвинила судей в близкой связи с представителем внебрачной дочери бизнесмена Натальи Кокоты, утверждая, что процесс затягивается именно по его настоянию.

Вдова указала, что не может вступить в наследственные права уже шестой год.