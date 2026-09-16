Экс-супруга основателя "Русагро" Мошковича лишена доступа к миллиардам на счетах Суд арестовал 4,1 млрд руб на счетах экс-супруги основателя "Русагро" Мошковича

Москва16 сен Вести.Суд в Москве постановил наложить арест на более чем 4,1 миллиарда рублей на счетах Натальи Быковской — бывшей супруги основателя компании "Русагро" Вадима Мошковича.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представленные на заседании суда материалы.

В настоящее время суд рассматривает иск Генеральной прокуратуры, касающийся изъятия у бывшего генерального директора "Русагро" Максима Басова более 3,07 миллиарда рублей, включая акции крупных предприятий.

Среди ответчиков также значатся сестра Мошковича Юлия Трибунская и его племянник Сергей Трибунский. Прокуратура требует изъять у них около 8 миллионов обыкновенных акций ПАО "Группа "Русагро".

В отношении Натальи Быковской ведомство выдвинуло требование о блокировке средств на ее счетах.

Ранее Хамовнический суд Москвы по другому иску Генпрокуратуры конфисковал в пользу государства акции "Русагро", принадлежавшие Мошковичу, его близким и Басову. Кроме того, суд обратил в доход государства средства со счетов Мошковича — около 10,5 миллиарда рублей, 1,8 миллиона долларов и 1,6 миллиона евро, а также земельные участки Быковской.

Параллельно в другом суде Москвы рассматривается уголовное дело в отношении Мошковича и Басова по обвинению в мошенничестве. Ущерб по этому делу оценивается более чем в 86 миллиардов рублей. Оба фигуранта находятся в следственном изоляторе.