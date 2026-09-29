Лерчек просит прекратить производство по иску к экс-стилисту Эльвире Янковской Блогер Лерчек просит прекратить производство по иску к экс-стилисту Янковской

Москва29 сен Вести.Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, просит прекратить производство по гражданскому иску к своему экс-стилисту Эльвире Янковской, в отношении которой было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РЕН.ТВ.

Лерчек и другие блогеры просят остановить дело в связи с частичным и полным возмещением ущерба потерпевшим.

Вместе с тем потерпевшие Якушева Анастасия и Филимонова Евгения поддерживают свои гражданские иски приводятся слова представителя пострадавших из зала суда

Ранее стало известно, что стилист возместила Лерчек один миллион 952 тысячи рублей за проданные ей подделки с рынка "Садовод" под видом брендовых вещей. Также Янковская выплатила несколько миллионов другим потерпевшим.

Эльвира Янковская на протяжении полутора лет продавала Лерчек и другим клиентам вещи люксовых брендов по цене ниже рыночной. Впоследствии экспертиза подтвердила, что товары Янковской являются подделкой.