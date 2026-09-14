Стилист Янковская возместила блогеру Лерчек почти 2 млн рублей за подделки Стилист Эльвира Янковская возместила Лерчек почти 2 млн рублей за подделки

Москва14 сен Вести.Арестованная по делу об особо крупном мошенничестве стилист Эльвира Янковская возместила блогеру Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, один миллион 952 тысячи рублей за проданные ей подделки с рынка "Садовод" под видом брендовых вещей. Об этом стало известно РИА Новости.

По данным источника, знакомого с ходом расследования, Янковская возместила ущерб потерпевшим на общую сумму более пяти миллионов рублей.

Согласно материалам дела, на протяжении полутора лет Лерчек приобретала брендовые вещи через Янковскую, которая позиционировала себя как профессиональный стилист. Эльвира уверила блогера, что предметы гардероба премиальных марок приходят из-за рубежа по стоимости ниже рыночной.

Спустя время Чекалина проверила товары на оригинальность. Узнав о том, что купленные вещи оказались подделкой, Валерия предлагала решить вопрос миром, но стилист не согласилась на это.

В результате в отношении Янковской было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ. По делу проходят семь потерпевших, включая Чекалину отмечается в сообщении

Было установлено, что Янковская закупала товары с рынка "Садовод".