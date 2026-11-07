Москва7 нояВести.Представители защиты Елены Блиновской, ее мужа и родителей попросили Верховный суд РФ об отмене приговора и возврате дела в суд первой инстанции для нового рассмотрения, сообщил ТАСС со ссылкой на участника процесса.
Все адвокаты и юристы блогера и членов семьи Елены Блиновской просят Верховный суд отменить приговор в отношении нее целиком, а также отправить материалы дела в первую инстанцию на новое рассмотрениесказал собеседник агентства
Жалоба на обвинительный приговор в отношении Елены Блиновской поступила в Верховный суд России 5 ноября. Инициатором обращения выступает финансовый управляющий Ознобихина.
В 2025 году Елену Блиновскую приговорили к 5 годам лишения свободы. "Королеву марафонов" признали виновной в легализации доходов, незаконном обороте средств платежей и уклонении от уплаты налогов. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество. Позже Мосгорсуд смягчил наказание Блиновской с 5 до 4,5 года.
Сейчас блогер находится в исправительной колонии во Владимирской области.