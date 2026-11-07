Защита Блиновской и ее мужа просит отменить приговор и пересмотреть дело Адвокаты Блиновских просят ВС РФ отменить приговор и отправить дело на пересмотр

Москва7 ноя Вести.Представители защиты Елены Блиновской, ее мужа и родителей попросили Верховный суд РФ об отмене приговора и возврате дела в суд первой инстанции для нового рассмотрения, сообщил ТАСС со ссылкой на участника процесса.

Все адвокаты и юристы блогера и членов семьи Елены Блиновской просят Верховный суд отменить приговор в отношении нее целиком, а также отправить материалы дела в первую инстанцию на новое рассмотрение сказал собеседник агентства

Жалоба на обвинительный приговор в отношении Елены Блиновской поступила в Верховный суд России 5 ноября. Инициатором обращения выступает финансовый управляющий Ознобихина.

В 2025 году Елену Блиновскую приговорили к 5 годам лишения свободы. "Королеву марафонов" признали виновной в легализации доходов, незаконном обороте средств платежей и уклонении от уплаты налогов. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество. Позже Мосгорсуд смягчил наказание Блиновской с 5 до 4,5 года.

Сейчас блогер находится в исправительной колонии во Владимирской области.