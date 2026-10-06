Москва6 окт Вести.Савеловский районный суд Москвы выдал 10 исполнительных листов по уголовному делу Елены Блиновской, которой вынесли приговор за неуплату налогов и легализацию денежных средств, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

В суде сформировано 10 исполнительных листов на конфискацию имущества по уголовному делу для Федеральной службы судебных приставов сказано в документах

Отмечается, что девять листов уже передали приставам.

В марте 2025 года Блиновская получила пять лет по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств. Ей также назначили штраф 1 миллион рублей и запретили заниматься предпринимательской деятельностью на четыре года. Суд обратил в доход государства ее имущество, в том числе элитные объекты недвижимости, включая объекты в Крыму. Также удовлетворен гражданский иск к блогеру на 587 миллионов рублей.