Блиновской отказывают в отсрочке от наказания: детям обеспечен должный уход Суд отказал Блиновской в отсрочке от отбывания наказания

Москва9 ноя Вести.Кассационная инстанция отказал в отсрочке от дальнейшего наказания блогеру Елене Блиновской, поскольку ее детям обеспечен должный уход со стороны близких родственников. Об этом свидетельствуют судебные документы, которые есть в распоряжении ТАСС.

Суд пришел к выводу, что малолетнему ребенку обеспечен должный уход со стороны близких родственников. Кроме этого, Блиновская поддерживает связь со своими детьми путем переписки и свиданий, препятствий к этому со стороны администрации судом не выявлено говорится в материалах дела

Суд первой инстанции установил, что четверо несовершеннолетних детей Блиновской живут с родным отцом, для них созданы все необходимые условия для полноценного развития.

Также воспитанием детей занимаются дедушка и бабушка, пока их мать отбывает наказание в исправительной колонии во Владимирской области.

В 2025 году Елену Блиновскую приговорили к 5 годам лишения свободы. Ее признали виновной в легализации доходов, незаконном обороте средств платежей и уклонении от уплаты налогов. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество. Позже Мосгорсуд смягчил наказание Блиновской с 5 до 4,5 года.

Ранее сообщалось, что суд отказал Блиновской в отсрочке наказания, о которой она попросила, пока ее дети не достигнут четырнадцатилетнего возраста.