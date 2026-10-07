Блиновская в кассации настаивала на своей невиновности Блиновская отказалась признавать вину при пересмотре приговора

Москва7 окт Вести.Блогер Елена Блиновская отказалась признавать свою вину в легализации денежных средств и незаконном обороте средств платежей при пересмотре приговора в кассационной инстанции, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Виновной себя осужденная Блиновская Е.О. в суде не признала сказано в материалах суда

На стадии рассмотрения дела по существу защита указывала, что срок давности по статье о неуплате налогов истек, но при этом не просила о прекращении дела в этой части, а Блиновская вину не признавала.

В марте 2025 года Блиновскую приговорили к пяти годам лишения свободы по делу об уклонении от уплаты налогов, затем приговор смягчили до 4,5 лет. Блиновская отбывает наказание в колонии во Владимирской области.