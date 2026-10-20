Суд не стал рассматривать жалобу Блиновской на отказ в отсрочке наказания

Блиновской отказали в отсрочке наказания Суд не стал рассматривать жалобу Блиновской на отказ в отсрочке наказания

Москва20 окт Вести.Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве не стал рассматривать жалобу Елены Блиновской на отказ от отсрочки назначенного наказания, передает ТАСС.

Кассационная инстанция отказала осужденной Блиновской и ее адвокату в передаче жалоб на отказ в отсрочке от дальнейшего наказания для рассмотрения в судебном заседании сказал собеседник агентства

Ранее Судогодский районный суд во Владимирской области не удовлетворил просьбу Блиновской об отсрочке наказания.

В марте 2025 года Савеловский суд Москвы приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима, назначил штраф в 1 миллион рублей и запретил ей заниматься коммерческой деятельностью в течение четырех лет. Мосгорсуд сократил срок до 4,5 лет.

Блиновскую признали виновной в легализации доходов и незаконном обороте средств платежей. При этом от ответственности за неуплату налогов ее освободили — истек срок давности. Суд также постановил передать в доход государства имущество, арестованное по делу, и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей.