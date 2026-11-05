Жалоба на обвинительный приговор Блиновской поступила в Верховный суд РФ Верховный суд РФ получил жалобу на приговор Блиновской

Москва5 ноя Вести.Жалоба на обвинительный приговор в отношении Елены Блиновской поступила в Верховный суд России. Это следует из данных суда, с которыми ознакомились РИА Новости.

Обжалуется судебный акт 1-й инстанции от 03​​​.03.2025 говорится в материалах суда

Как уточняется, инициатором обращения выступает финансовый управляющий Ознобихина.

В 2025 году Елену Блиновскую приговорили к 5 годам лишения свободы. "Королеву марафонов" признали виновной в легализации доходов, незаконном обороте средств платежей и уклонении от уплаты налогов. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество.

Сейчас блогер находится в исправительной колонии во Владимирской области.

Ранее сообщалось, что суд отказал Блиновской в отсрочке наказания.