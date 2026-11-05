Москва5 нояВести.Жалоба на обвинительный приговор в отношении Елены Блиновской поступила в Верховный суд России. Это следует из данных суда, с которыми ознакомились РИА Новости.
Обжалуется судебный акт 1-й инстанции от 03.03.2025говорится в материалах суда
Как уточняется, инициатором обращения выступает финансовый управляющий Ознобихина.
В 2025 году Елену Блиновскую приговорили к 5 годам лишения свободы. "Королеву марафонов" признали виновной в легализации доходов, незаконном обороте средств платежей и уклонении от уплаты налогов. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество.
Сейчас блогер находится в исправительной колонии во Владимирской области.
Ранее сообщалось, что суд отказал Блиновской в отсрочке наказания.