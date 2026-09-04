Москва4 сенВести.Суд признал незаконной продажу внедорожника Алексея Блиновского за 180 тысяч рублей. Об этом канал SHOT сообщает в MAX.
Причина такого решения в том, что Jeep Wrangler Unlimited 2020 года был продан по цене значительно ниже рыночной – его реальная стоимость превышает 5 миллионов рублей, то есть в 30 раз больше.
Отмечается, что джип купила королева марафонов Елена Блиновская на собственные средства. Машину продали прямо перед тем, как началась процедура банкротства блогера, чтобы избежать ареста.
Сделку в арбитражном суде оспорили из-за разницы между рыночной стоимостью авто и фактической ценой в конце августапишет SHOT
У нынешнего владельца внедорожника изымут 4 миллиона рублей, которые будут направлены на погашение долгов.
Алексей Блиновский сейчас объявлен в розыск. За ним числится долг по налогам в 432 тысячи рублей, но он не может его погасить уже 8 месяцев.