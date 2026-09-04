Суд признал недействительной сделку Блиновского по продаже джипа за 180 тысяч

Сделка Блиновского по продаже джипа за 180 тысяч признана недействительной Суд признал недействительной сделку Блиновского по продаже джипа за 180 тысяч

Москва4 сен Вести.Суд признал незаконной продажу внедорожника Алексея Блиновского за 180 тысяч рублей. Об этом канал SHOT сообщает в MAX.

Причина такого решения в том, что Jeep Wrangler Unlimited 2020 года был продан по цене значительно ниже рыночной – его реальная стоимость превышает 5 миллионов рублей, то есть в 30 раз больше.

Отмечается, что джип купила королева марафонов Елена Блиновская на собственные средства. Машину продали прямо перед тем, как началась процедура банкротства блогера, чтобы избежать ареста.

Сделку в арбитражном суде оспорили из-за разницы между рыночной стоимостью авто и фактической ценой в конце августа пишет SHOT

У нынешнего владельца внедорожника изымут 4 миллиона рублей, которые будут направлены на погашение долгов.

Алексей Блиновский сейчас объявлен в розыск. За ним числится долг по налогам в 432 тысячи рублей, но он не может его погасить уже 8 месяцев.