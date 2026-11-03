Москва3 ноя Вести.Министерство юстиции планирует через суд ликвидировать благотворительный фонд, созданный двукратной олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом Еленой Исинбаевой. Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на пресс-службу Минюста.

В Центральный районный суд Волгограда поступило административное исковое заявление о ликвидации Благотворительного фонда Елены Исинбаевой и исключении сведений о нем из Единого государственного реестра юридических лиц говорится в сообщении Минюста

Основанием для иска стали допущенные фондом нарушения законодательства РФ в сфере некоммерческих организаций. Так, организация не представляла необходимые отчеты и сведения за 2024-2025 гг., не получала корреспонденцию по адресу регистрации и не вносила изменения в сведения об адресе организаций в ЕГР юридических лиц.

В адрес фонда направлялись информационные письма с требованиями устранить допущенные нарушения, которые исполнены не были отметили в Минюсте

Благотворительный фонд существует с 2013 года и занимается поддержкой спортом детей из социальных учреждений, начинающих талантливых спортсменов, а также популяризирует здоровый образ жизни.

Исинбаева стала чемпионкой в 2004 и 2008 годов в прыжках с шестом, имеет бронзу за Олимпиаду 2012 года, три титула чемпионки мира и действующий рекорд мира в этой дисциплине (5,06 м). В последние годы живет в Испании.