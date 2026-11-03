В Волгограде Минюст подал иск о ликвидации благотворительного фонда Исинбаевой Минюст требует ликвидировать благотворительный фонд Исинбаевой в Волгограде

Москва3 ноя Вести.Управление Министерства юстиции РФ по Волгоградской области обратилось в Центральный районный суд Волгограда с иском о ликвидации благотворительного фонда Елены Исинбаевой и исключении сведений о нем из ЕГРЮЛ. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Административное исковое заявление от управления Министерства юстиции РФ по Волгоградской области о ликвидации благотворительного фонда Елены Исинбаевой и исключении сведений о нем из Единого государственного реестра юридических лиц поступило в Центральный районный суд Волгограда говорится в сообщении

Как уточняется, судебное заседание назначено на 24 ноября.

Благотворительный фонд Елены Исинбаевой был создан в 2013 году для поддержки и развития детского и юношеского спорта среди воспитанников детских домов, детей-сирот и детей из малообеспеченных семей. Исинбаева занимает пост президента фонда.