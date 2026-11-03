Счета Исинбаевой заблокировали из-за налогового долга в 20 тысяч рублей ФНС заблокировала счета Исинбаевой из-за долга в 20 тысяч рублей

Москва3 ноя Вести.Банковские счета олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой оказались заблокированы из-за долга перед налоговой в размере 20 тысяч рублей, пишет Baza.

По информации канала, летом 2025 года Исинбаевой уже блокировали счета из-за задолженности в 283 тысяч рублей.

Одной из самых титулованных российских прыгуний с шестом ограничили операции сразу в 11 российских банках... Параллельно Минюст через суд требует ликвидировать благотворительный фонд Исинбаевой по поддержке детского спорта говорится в публикации

У возглавляемого Исинбаевой фонда нет имущества. Фактически организация прекратила свою деятельность после отъезда спортсменки в Италию. Сейчас она живет на Канарских островах. В Москве у нее в собственности несколько квартир.