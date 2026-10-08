В Италии россиянке вменили уклонение от налогов на 11 млн евро Итальянские власти обвинили россиянку в неуплате налогов на 11 млн евро

Москва8 окт Вести.Россиянку, проживающую в городе итальянском городе Алассио обвинили в злостном уклонении от уплаты налогов, сообщает агентство Opinione. Финансовая гвардия итальянской провинции Савона вменила ей налоговую задолженность на сумму 11 млн евро.

Налоговые органы выяснили, что после покупки пентхауса стоимостью свыше 2 млн евро в 2018 году россиянка приобрела в регионе еще шесть квартир. Общая стоимость недвижимости составила около 5 млн евро. Следователи также изучили инвестиционный портфель женщины в России, который стоит около 50 млн евро уточняет подробности агентство

Дело в том, что после приостановки действия соглашений об избежании двойного налогообложения между Россией и Италией россиянка не могла пользоваться льготами или зачесть налоги, уплаченные за рубежом.

Финансовая гвардия уже начала процедуру взыскания налоговой задолженности.

Ранее сообщалось, что Роскадастр начнет выявлять расхождения в данных, по которым рассчитываются налоги на недвижимость, что позволит получать дополнительные поступления в бюджет РФ.