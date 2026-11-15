В Алтайском крае направлено в суд дело об уклонении от налогов на 25 млн рублей

Руководство фирмы в Алтайском крае обвиняется в уходе от налогов на 25 млн руб. В Алтайском крае направлено в суд дело об уклонении от налогов на 25 млн рублей

Москва15 ноя Вести.Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора и главного бухгалтера компании, им вменяется уклонение от уплаты налогов в размере 25 млн рублей, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства региона.

Установлено, что с июля 2022 года по июль 2024 года директор и главный бухгалтер фирмы отражали недостоверные сведения в отчетности о взаимоотношениях с 13 контрагентами, которые фактически работы не выполняли и услуги не оказывали. Размер неуплаченного в бюджет страны налога превысил 25 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд говорится в сообщении

На имущество обвиняемых стоимостью 34 млн рублей наложен арест.