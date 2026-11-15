Москва15 нояВести.Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора и главного бухгалтера компании, им вменяется уклонение от уплаты налогов в размере 25 млн рублей, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства региона.
Установлено, что с июля 2022 года по июль 2024 года директор и главный бухгалтер фирмы отражали недостоверные сведения в отчетности о взаимоотношениях с 13 контрагентами, которые фактически работы не выполняли и услуги не оказывали. Размер неуплаченного в бюджет страны налога превысил 25 млн рублей.
Уголовное дело направлено в судговорится в сообщении
На имущество обвиняемых стоимостью 34 млн рублей наложен арест.