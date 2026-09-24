Петропаловец получил штраф за сокрытие от налогового учета более 16 млн рублей Житель Петропавловска-Камчатского приговорен к штрафу за сокрытие 16 млн налогов

Москва24 сен Вести.Житель Петропавловска-Камчатского 37 лет осужден за сокрытие от налогового учета финансов, что привело к недоимке на сумму свыше 16 млн рублей, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры в мессенджере МАХ.

Установлено, что мужчина, зная о наличии задолженности по налогам, сборам и страховым взносам в возглавляемой им организации распорядился ее финансами в обход расчетных счетов, проводя их через аффилированную им фирму. Таким способом он препятствовал принудительному взысканию недоимки на сумму свыше 16 млн рублей написали в пресс-службе

Мужчина не признал вину, сообщив, что знал о задолженности, но скрывать деньги не собирался.

За совершенное преступление виновному назначили штраф в размере 1 млн рублей, однако сторона защиты обжаловала приговор в апелляции.

Камчатский краевой суд оставил судебное решение без изменения. Приговор вступил в законную силу.