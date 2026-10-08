В Петербурге суд рассмотрит дело о неуплате налогов на 200 млн рублей

В Петербурге руководитель стройфирмы обвиняется в уклонении от налогов В Петербурге суд рассмотрит дело о неуплате налогов на 200 млн рублей

Москва8 окт Вести.В Санкт‑Петербурге закончено расследование уголовного дела против руководителя строительной фирмы, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 200 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.

В период с 2020 по 2022 год обвиняемый предоставил в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения о вычетах сумм налога на добавленную стоимость, в результате чего федеральному бюджету РФ причинен ущерб в размере более 200 миллионов рублей говорится в сообщении

Чтобы возместить ущерб, на имущество компании наложили арест — его стоимость превышает 275 миллионов рублей. Сейчас дело передано в суд.