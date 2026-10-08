Москва8 октВести.В Санкт‑Петербурге закончено расследование уголовного дела против руководителя строительной фирмы, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 200 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.
В период с 2020 по 2022 год обвиняемый предоставил в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения о вычетах сумм налога на добавленную стоимость, в результате чего федеральному бюджету РФ причинен ущерб в размере более 200 миллионов рублейговорится в сообщении
Чтобы возместить ущерб, на имущество компании наложили арест — его стоимость превышает 275 миллионов рублей. Сейчас дело передано в суд.