Москва14 нояВести.Прокуратура Санкт-Петербурга обратилась в суд с иском о возвращении "Пролетарскому заводу" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) ранее приватизированных зданий и земельный участков, сообщает РИА Новости.
Заместитель прокурора Санкт-Петербурга обратился в арбитражный суд… со следующими требованиями… восстановить в Едином государственном реестре недвижимости запись о правах собственности за ПАО "Пролетарский завод" на недвижимое имуществоотмечается в определении суда
Ответчиками по иску выступают два индивидуальных предпринимателя и пять компаний, которые в 2000-х годах приватизировали более десяти нежилых зданий и участков под ними на улице Дудко в Санкт-Петербурге, где находится "Пролетарский завод".
В настоящее время в рамках обеспечительных мер по иску на спорную недвижимость наложен арест.
Слушание дела назначено на 20 января 2027 года.
"Пролетарский завод" – одно из старейших машиностроительных предприятий Санкт-Петербурга.