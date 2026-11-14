Прокуратура Петербурга требует вернуть "Пролетарскому заводу" здания и землю Суд в Петербурге рассмотрит иск о возвращении зданий "Пролетарскому заводу"

Москва14 ноя Вести.Прокуратура Санкт-Петербурга обратилась в суд с иском о возвращении "Пролетарскому заводу" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) ранее приватизированных зданий и земельный участков, сообщает РИА Новости.

Заместитель прокурора Санкт-Петербурга обратился в арбитражный суд… со следующими требованиями… восстановить в Едином государственном реестре недвижимости запись о правах собственности за ПАО "Пролетарский завод" на недвижимое имущество отмечается в определении суда

Ответчиками по иску выступают два индивидуальных предпринимателя и пять компаний, которые в 2000-х годах приватизировали более десяти нежилых зданий и участков под ними на улице Дудко в Санкт-Петербурге, где находится "Пролетарский завод".

В настоящее время в рамках обеспечительных мер по иску на спорную недвижимость наложен арест.

Слушание дела назначено на 20 января 2027 года.

"Пролетарский завод" – одно из старейших машиностроительных предприятий Санкт-Петербурга.