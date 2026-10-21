Москва21 окт Вести.Туапсинский морской коммерческий порт, который в 2025 году был национализирован по иску Генпрокуратуры, намерен взыскать с бывшего владельца Шахлара Новрузова 100 млн рублей, выплаченные ему в качестве дивидендов в 2024 году до национализации порта, сообщает "Интерфакс".

Как сообщается в картотеке Арбитражного суда Краснодарского края, истец обратился с заявлением о признании недействительной сделку по выплате Новрузову 100 млн рублей дивидендов, совершенную на основании решения единственного участника ООО от 19 апреля 2024 года уточняется в сообщении

Национализированный терминал в порту Туапсе эту выплату незаконной, просит суд признать сделку недействительной и вернуть деньги. Иск будет рассмотрен 10 ноября.

В ноябре 2025 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и передал государству 100 % долей в компаниях "Туапсинский морской коммерческий порт" и "Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт". Их общая стоимость оценивалась в 1 млрд рублей. Ответчиками тогда были Шахлар Новрузов, Олег Басин и иностранная компания с Британских Виргинских островов Vonixel Limited BVI.

После национализации в декабре 2025 года активы перешли под контроль государства (через Росимущество), а позже, в июле 2026 года, 100 % капитала этих компаний получило московское АО "Клиенты стратегия результат".