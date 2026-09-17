Москва17 сен Вести.Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск зернотрейдера "Родные поля" (прежнее название – ООО "Торговый дом "РИФ") к бывшему владельцу Петру Ходыкину о взыскании дивидендов в размере 24 миллиардов рублей, передает "Интерфакс".

Взыскать с Ходыкина Петра Викторовича в пользу ООО "Родные поля" 24 миллиарда рублей огласил решение судья

В ходе заседания сторона ответчика подала ряд ходатайств, однако суд в их удовлетворении отказал.

Сумма дивидендов была распределена Ходыкиным в период его контроля над "Родными полями".

ООО "Торговый дом "РИФ" было создано для закупки и продажи сельхозпродукции на внутреннем рынке России и экспорта, на протяжении ряда лет было лидером в экспорте российского зерна. В апреле 2024 года ООО сменило название на "Родные поля".

Компания была изъята в пользу РФ по иску Генпрокуратуры. В феврале 2025 года она перешла под управление Росимущества, а затем – под управление одной из структур Россельхозбанка. В июле этого года владельцем компании стало АО "Тиара Холдинг".