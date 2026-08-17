Основателя "Рольфа" Петрова заочно осудили на 9 лет за вывод из РФ 4 млрд рублей

Основателя "Рольфа" Сергея Петрова приговорили к 9 годам заключения заочно Основателя "Рольфа" Петрова заочно осудили на 9 лет за вывод из РФ 4 млрд рублей

Москва17 авг Вести.Черемушкинский суд Москвы вынес приговор по делу основателя крупнейшего в России автодилера "Рольф" Сергея Петрова, сообщает ТАСС.

Как стало известно, в понедельник, 17 августа, бизнесмена признали виновным в выводе за рубеж 4 млрд рублей.

Уточняется, что Сергея Петрова приговорили к девяти годам лишения свободы, приговор был вынесен заочно.

Приговорить Петрова к девяти годам лишения свободы и штрафу в размере 800 тыс. рублей приводит агентство слова судьи

Отмечается, что Петров обвинялся в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован защитой Петрова.