Экс-банкира Урина заочно арестовали по делу о выводе денег Бывшего банкира Урина заочно арестовали по делу о выводе средств

Москва18 сен Вести.Суд в Москве заочно арестовал бывшего банкира Матвея Урина по обвинению в переводе иностранной валюты на счета нерезидентов с использованием заведомо подложных документов в особо крупном размере. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ходом расследования.

Уточняется, что в настоящее время Урин проживает на территории Чехии.

Дорогомиловский районный суд Москвы 17 сентября заочно арестовал на два месяца бывшего банкира Матвея Урина отмечается в сообщении

Урин освободился из колонии в Тамбовской области в 2018 году. Он был задержан в конце 2010 года и около пяти лет находился в СИЗО "Лефортово" и "Бурка". В сентябре 2015 года по совокупности нескольких приговоров ему назначили восемь с половиной лет колонии.

17 августа сообщалось, что Черемушкинский суд Москвы вынес приговор по делу основателя крупнейшего в России автодилера "Рольф" Сергея Петрова за вывод за рубеж 4 млрд рублей.