Москва18 сенВести.Суд в Москве заочно арестовал бывшего банкира Матвея Урина по обвинению в переводе иностранной валюты на счета нерезидентов с использованием заведомо подложных документов в особо крупном размере. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ходом расследования.
Уточняется, что в настоящее время Урин проживает на территории Чехии.
Дорогомиловский районный суд Москвы 17 сентября заочно арестовал на два месяца бывшего банкира Матвея Уринаотмечается в сообщении
Урин освободился из колонии в Тамбовской области в 2018 году. Он был задержан в конце 2010 года и около пяти лет находился в СИЗО "Лефортово" и "Бурка". В сентябре 2015 года по совокупности нескольких приговоров ему назначили восемь с половиной лет колонии.
17 августа сообщалось, что Черемушкинский суд Москвы вынес приговор по делу основателя крупнейшего в России автодилера "Рольф" Сергея Петрова за вывод за рубеж 4 млрд рублей.