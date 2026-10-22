Суд удовлетворил иск об изъятии акций "Костромской верфи" в доход РФ Акции "Костромской верфи" изъяты в доход государства

Москва22 окт Вести.В Костромской области Арбитражный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства акций АО "Костромская верфь". Об этом со ссылкой на материалы суда передает "Интерфакс".

Решение было вынесено на закрытом заседании, подробности не известны.

Ранее сообщалось, что в июне Генпрокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о признании недействительными более 20 сделок купли-продажи и дарения акций предприятия в 2015-2016 гг. Они были совершены, в том числе, экс-акционерами "Костромской верфи".

Согласно материалам суда, 20 октября Генпрокуратура подала исковое заявление о взыскании с бывших акционеров "Костромской верфи" Наталии Кербабаевой, Олега Дрынова, бывшего члена совета директоров Батыра Кербабаева, а также бывшего генерального директора предприятия Андрея Бабина около 19,59 млн рублей говорится в судебных материалах

В исковом заявлении, поданном в июне, речь шла о такой же сумме.

АО "Костромская верфь" строит суды и плавучие конструкции. По данным последнего опубликованного финотчета по итогам 2020 года предприятие имело чистый убыток в размере 63,7 млн рублей при выручке в 13,4 млн рублей. Затем на предприятии была введена процедура наблюдения.